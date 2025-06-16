Специалисты американской авиастроительной корпорации Boeing прибыли в индийский город Ахмедабад для анализа обстоятельств катастрофы с самолетом Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, произошедшей 12 июня. Об этом сообщило агентство PTI со ссылкой на источники.

По данным PTI, разбившийся лайнер Boeing 787-8 Dreamliner проходил комплексное техническое обслуживание в июне 2023 года. Следующая проверка была запланирована на декабрь 2025 года.

Ранее индийский авиационный регулятор распорядился провести усиленные проверки всех самолетов Boeing 787-8 и 787-9, находящихся в эксплуатации у Air India и других индийских перевозчиков.

Представители индийского Бюро по расследованию авиапроисшествий 15 июня подтвердили, что на месте авиакатастрофы рейса Air India обнаружены оба черных ящика. Расшифровка их данных станет ключевым элементом в расследовании трагедии, отметили в ведомстве.