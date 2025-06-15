Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил Ирану высокой ценой за гибель мирных жителей и заявил, что последствия были бы катастрофическими, если бы у Тегерана было ядерное оружие или 20 тысяч ракет для ударов по израильским городам.

«Иран заплатит очень высокую цену за убийство невинных женщин, детей и мирных жителей — и это произойдет скоро. От имени народа Израиля — мы обнимаем семьи и еще раз призываем каждого гражданина: соблюдайте инструкции — это спасает жизни.

Мы ведем экзистенциальную битву, сталкиваясь с жестоким врагом, который планирует разрушение. Наши солдаты и летчики действуют храбро — в небе Ирана. Это война во имя спасения. Мы нанесем им один удар в лицо — и мы победим», — заявил он.