Израиль в течение последних двух дней просил США поддержать его в войне с Ираном. Об этом информирует портал Axios со ссылкой на информацию, полученную от двух израильских чиновников.

Отмечается, что Израиль настаивает на необходимости вмешательства США в конфликт с Ираном. Один из собеседников заявил, что администрация президента Дональда Трампа может рассмотреть возможность участия в операции против Тегерана, если возникнет такая необходимость. Трамп уже обсуждал с израильским премьером Биньямином Нетаньяху возможность оказания помощи.

При этом The Times of Israel со ссылкой на источники сообщает, что Вашингтон отказал Израилю в том, чтобы присоединиться к вооружённому конфликту с Ираном.

«Администрация американского лидера Дональда Трампа сейчас «не рассматривает возможность присоединения к конфликту», — отмечается в сообщении.