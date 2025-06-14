Президент Венесуэлы Николас Мадуро провёл историческую параллель между действиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и Адольфом Гитлером.

«Я сказал, может быть, мы вступаем в 1939 год. Потому что то, что произошло тогда — отношения между Лондоном, Парижем и Вашингтоном — позволило Гитлеру оккупировать Чехословакию, аннексировать Польшу, а затем начать уничтожение Лондона. История повторяется», — заявил Мадуро.

По его словам, сегодня западные столицы вновь закрывают глаза: «Они позволили Нетаньяху устроить резню палестинского народа в Газе и на Западном берегу».