Иран активизирует атаки на Израиль и нанесет удар по региональным базам любой страны, которая попытается его защитить, сообщает CNN со ссылкой высокопоставленного иранского чиновника.

«Иран оставляет за собой право решительно ответить этому режиму. Любая страна, которая попытается защитить режим от операций Ирана, в свою очередь, увидит, что ее региональные базы и позиции станут новыми мишенями», — сказал собеседник телеканала.

Ранее The Washington Post сообщила, что американские наземные средства ПВО, размещенные на Ближнем Востоке при предыдущей администрации США, были задействованы при отражении иранской ракетной атаки.