На фоне обострения израильско-иранских отношений в зарубежном сегменте социальных сетей распространяется недостоверная информация о том, что якобы азербайджанские военные самолеты пролетают над границей с Ираном.

Агентство развития медиа (MEDIA) отмечает, что подобная информация распространяется с целью манипуляций, является недостоверной и абсолютно не отражает реальность: «Мы призываем общество верить только информации, предоставленной официальными источниками, а журналистов и общественных активистов — проявлять бдительность».