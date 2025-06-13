Могут возникнут кратковременные проблемы в деятельности транспортного коридора Север-Юг. Об этом Minval заявил экономист Эльданиз Амиров.

Напомним, Израиль начал массированную атаку на Иран в ночь на 13 июня, нанеся удары по ядерным объектам в Натанзе и Фордо, военным базам и ряду крупных городов, включая Тегеран. Цель — военное руководство и учёные, связанные с ядерной программой. СМИ Ирана сообщили о гибели главы КСИР Хосейна Салами и физика Техранчи. Военные действия ставят под угрозу деятельность международных проектов, а также безопасность функционирования транспортного коридора «Север-Юг» . Это международный маршрут, соединяющий Индию, Иран, Азербайджан, Россию, Центральную Азию и Европу. Западный маршрут коридора проходит через Азербайджан, что сокращает время и расстояние перевозки грузов из Индии и стран Персидского залива в Россию и Европу. Но насколько окажутся сокрушительными для Азербайджана последствия застоя транспортного коридора.

По словам эксперта, для выяснения этого вопроса следует изучить показатели экспорта и импорта по транспортному коридору «Север-Юг».

«На данном этапе эти показатели не так высоки. Транспортный коридор «Север-Юг» работает не в полную свою силу. И это является одной стороной вопроса. С другой стороны, в 2024 году торговый оборот между Азербайджаном и Ираном составил $647 млн, из которых $633 млн пришлось на долю импорта продукции из Ирана – овощей, фруктов и сухофруктов, строительных материалов, медикаментов и т.д. В течение короткого времени обострение конфликта может привезти к сбою поставок лекарственных препаратов. В любом случае произойдет кратковременная приостановка транспортировки товаров из Ирана», — отметил Амиров.

В то же время он считает, что этот конфликт не будет затяжным. В противном случае Азербайджан вынужден будет искать альтернативные рынки. Но найти их будет не так сложно.

Что же касается экспорта азербайджанской продукции в Иран, то по итогам прошлого года он составил порядка $14 млн, что является крайне низким показателем на фоне импорта. Доля Ирана в экспорте Азербайджана крайне низкая. В связи с этим Амиров не считает, что у Азербайджана возникнут какие-либо проблемы на рынке сбыта.