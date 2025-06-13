Два израильских чиновника сообщили Axios, что президент США Дональд Трамп и его команда лишь делали вид, что публично выступают против атаки на Иран, но в частном порядке не выражали несогласия.

«Мы получили чёткий зелёный свет от США», — отметил один из них.

По словам источников, цель заключалась в том, чтобы убедить Иран, что нападения не будет, и не дать целям Израиля сменить местоположение.

Помощники премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили журналистам, что Трамп пытался остановить удар в телефонном разговоре в понедельник, хотя, по утверждению израильских чиновников, речь на самом деле шла о координации атаки.