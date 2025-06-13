Инвестор ФК «Висла» (Краков), миллионер Томас Кокосински скончался в возрасте 42 лет, подавившись едой. Об этом информирует wiadomosci.radiozet.pl.

Известно, что предприниматель прибыл в Польшу с целью завершить покупку миноритарного пакета акций «Вислы» стоимостью пять миллионов долларов. Переговоры почти завершились, пока не наступила трагедия. За ужином в одном из краковских ресторанов Кокосински подавился кнедликом.

Мужчину в срочном порядке доставили в больницу, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Но через несколько дней медики приняли решение отключить миллионера от оборудования из-за необратимых изменений в мозге, вызванных гипоксией.