Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев 12-го июня провёл встречу со спикерами парламентов государств-участников ТЮРКПА. Спикер парламента Азербайджана Сахиба Гафарова приняла участие во встрече.

Об этом говорится в сообщении Милли Меджлиса.

Токаев заявил, что ТЮРКПА оказывает особое влияние на экономическое, культурное и гуманитарное развитие наших стран, и что её потенциал следует использовать для достижения общих целей наших народов.

Напоминая, что в прошлом году Казахстан осуществлял председательство в Организации Тюркских Государств, президент Касым-Жомарт Токаев проинформировал о проделанной за тот период работе.

Отмечая роль ТЮРКПА в углублении сотрудничества между тюркскими государствами, Токаев отметил, что укрепление сотрудничества особенно важно на фоне вызовов современности. Он добавил, что Казахстан придает особое значение межпарламентским связям и народной дипломатии между братскими странами. ТЮРКПА является авторитетной международной организацией и уникальной структурой, предоставляющей возможности для углубления сотрудничества. Большое значение имеет совместная деятельность в рамках этой организации.

«Казахстан всецело поддерживает парламентскую дипломатию тюркских государств. Вместе, в духе солидарности, мы успешно преодолеем эти трудные времена и дадим мощный импульс развитию наших экономик», — заявил президент.

