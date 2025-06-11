Самолет Азербайджанских Авиалиний совершил экстренную посадку в аэропорту Решта из-за ухудшения состояния здоровья пассажира.

Airbus A320 авиакомпании Азербайджанских Авиалиний, перевозивший паломников, возвращающихся из хаджа, вчера совершил экстренную посадку в 18:58 в международном аэропорту Сардар-е Джангель в Реште из-за ухудшения состояния 35-летнего мужчины, сообщают иранские СМИ.

«Экипаж объявил медицинскую тревогу и запросил срочную посадку. Диспетчерская служба оперативно скоординировала действия, обеспечив безопасное приземление. На месте дежурила бригада скорой помощи, которая немедленно госпитализировала пассажира», — отмечают СМИ.

Благодаря своевременному вмешательству специалистов, жизнь пассажира была спасена. В настоящее время он находится под наблюдением врачей в больнице «Ария».