Президент США Дональд Трамп назвал протестующих в Лос-Анджелесе животными.

«День назад я звонил губернатору Ньюсому и сказал, что он должен работать лучше, что он плохо справляется. И если бы мы не отправили Национальную гвардию, Лос-Анджелес сейчас бы горел. У нас есть плохие люди. Они — животные. И это оплаченные мятежники.

Это оплаченные провокаторы. Они подстрекатели. Им платят. Вы думаете, кто-то просто так подходит к бордюру, начинает долбить куски, имеет всё необходимое оборудование и раздаёт это другим, чтобы использовать как оружие? Это оплаченные мятежники или подстрекатели или провокаторы. Называйте это, как хотите», — отметил он.

