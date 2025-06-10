Учреждение Международного дня диалога между цивилизациями и подписание соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 83 странами, включая Азербайджан, ясно демонстрирует, что это общее желание содействия цивилизационного диалога и продвижения человеческого прогресса.

Об этом заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй на мероприятии, посвященном первому Международному дню диалога между цивилизациями.

По словам посла, Китай намерен вместе со всеми партнёрами активно осуществлять Инициативу по глобальной цивилизации.

«В апреле этого года Председатель Си Цзиньпин и Президент Ильхам Алиев совместно подписали «Совместное заявление об установлении всеобъемлющего стратегического партнёрства». В нём ясно указано, что Азербайджан активно поддерживает Инициативу по глобальной цивилизации, предложенную Китаем, высоко оценивает резолюцию о провозглашении «Международного дня диалога между цивилизациями», выдвинутую Китаем в ООН, и готов совместно отстаивать уважение к многообразию цивилизаций, активно продвигать гуманитарные обмены и сотрудничество», — заявила Лу Мэй.

По словам дипломата, Китай поддерживает усилия Азербайджана в соответствии с его инициативой под названием «Бакинский Процесс» и созываемых в его рамках всемирных форумов в качестве глобальной платформы для поощрения межкультурного диалога:

«Это полностью демонстрирует, что обе страны взаимно поддерживают инициативы друг друга, направленные на укрепление глобального обмена цивилизациями, и вместе реализуют Инициативу по глобальной цивилизации. В их совместных действиях цивилизационный обмен преодолевает барьеры, взаимное обогащение — конфликты, а сосуществование — превосходство».

Лу Мэй отметила, что китайская сторона готова вместе с азербайджанской стороной расширить гуманитарное сотрудничество, чтобы народы двух стран через общение лучше понимали друг друга, углубляли дружбу и совместно написали новую главу в укреплении связей между Китаем и Азербайджаном.

«Двустороннее прагматичное сотрудничество продолжает активно углубляться. По данным азербайджанской стороны, с января по апрель текущего года объём двусторонней торговли достиг 1,4 млрд USD, что соответствует росту примерно 37 %, сохраняя тенденцию высокой динамики. Китай твёрдо удерживает позиции 4-го по объёму торгового партнёра Азербайджана и 2-го по величине страны–источника импорта. Китайская сторона также приветствует расширение продаж азербайджанской продукции через платформы китайской электронной коммерции», — отметила дипломат.

Как отметила Лу Мэй, двустороннее гуманитарное сотрудничество становится всё теснее. Между культурными учреждениями, аналитическими центрами, университетами и СМИ двух стран поддерживаются активные связи.