Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посоветовал британцам учить русский язык, если правительство Великобритании не увеличит расходы на оборону.

Об этом сообщает The Тelegraph.

Во время выступления в Лондоне журналисты спросили у Рютте, стоит ли канцлеру казначейства Великобритании Рейчел Ривз увеличить оборонные расходы.

«Если вы не пойдете на 5%, включая 3,5% на оборонные расходы, у вас все еще сможет остаться финансирование NHS (Национальной службы здравоохранения), пенсионной системы, но тогда вам лучше учить русский язык. Таковы последствия», — предупредил он.

В Лондоне Рютте встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, с которым обсудил масштабную российскую атаку на Украину, из-за которой Польша была вынуждена поднять в воздух истребители в Польше.

«Мы видим в Украине, как Россия осуществляет террор сверху, поэтому мы укрепим щит, который защищает наше небо», — отметил Рютте.

Он добавил, что НАТО необходимо укрепить противовоздушную и противоракетную оборону, поскольку страны-члены альянса находятся на восточном фланге — на границе с Россией. Рютте предупредил, что расстояние между европейскими столицами составляет «всего несколько минут» для российских ракет.