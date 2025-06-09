«Спасибо, президент Трамп, вы так великолепны. Мы ничто без вас, сэр», — именно такую реакцию Трамп ожидал от Калифорнии после ввода нацгвардии в штат.

Президент США Дональд Трамп начал оправдывать свое решение отправить нацгвардию в Лос-Анджелес для подавления протестов мигрантов.

«Крайне некомпетентные «губернатор» Гэвин Ньюсом и «мэр» Карен Басс должны были бы сказать: «Спасибо, президент Трамп, вы так великолепны. Мы ничто без вас, сэр». Вместо этого они предпочитают лгать народу Калифорнии и всей Америки, утверждая, что наша помощь была не нужна, а это якобы «мирные протесты», — написал Трамп в соцсети.