Организацию Объединенных Наций надо бы перевести в Сочи, как это предлагал глава СССР Иосиф Сталин, когда обсуждалось создание ООН, отметил руководитель МИД России Сергей Лавров, выступая на «Форуме будущего 2050».

«Лучше всего ООН перевести в Сочи. Сталин, кстати, это предлагал, и всерьез предлагал. Но потом пошел навстречу [президенту США Франклину] Рузвельту — сначала Лонг-Айленд, потом Нью-Йорк, Манхэттен», — приводит РИА Новости слова министра.

Впрочем, Лавров считает, что на данный момент сделать это невозможно, поскольку «все эти структуры глубоко пустили свои корни». Это касается не только собственности, но и персонала — после введения постоянных контрактов, сотрудники также приобретали недвижимость, отмечает Лавров. «Если сейчас вдруг перевести [ООН в другое место], то это будет такое перемещение народов — страшно даже себе представить», — заявил министр.