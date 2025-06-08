Представители американского лидера Дональда Трампа и предпринимателя и миллиардера Илона Маска в пятницу провели телефонный разговор. В результате президент и бизнесмен приостановили обмен резкими высказываниями. Об этом поведало издание Politico.

Согласно информации источников в Белом доме, «хрупкая разрядка в противостоянии между Трампом и Маском в соцсетях сохраняется после состоявшегося в пятницу телефонного разговора представителей обеих сторон». «Он прекратил публиковать сообщения, однако это не означает, что он доволен», — цитирует издание слова одного из американских чиновников о том, что Трамп пока публично прекратил критиковать в Truth Social Маска, который ранее был куратором ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE). «Совершенно неясно, какими будут их [Трампа и Маска] отношения», — отметил чиновник.

Ранее ни Трамп, ни Маск не желали сами прекращать публичную перепалку. Трамп «был особенно раздражен» утверждениями Маска о том, что президент США фигурирует в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними девушками. Слова Маска о том, что Трамп не смог бы победить на выборах без его поддержки, также очень задели действующего президента, отмечается в публикации.