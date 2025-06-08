Лидер США Дональд Трамп посоветовал вице-президенту государства Джей Ди Вэнсу воздержаться от критики предпринимателя и миллиардера Илона Маска, чтобы оставить тому возможность возвращения.

Президент не хотел бы, чтобы резкий ответ Вэнса обострил ситуацию, уточняет The Washington Post.

«Трамп стремится не допустить дальнейшего обострения ситуации, поручив своему вице-президенту проявлять осторожность при публичном обсуждении этой темы. Трамп не хотел полностью сжигать мосты», — отмечается в информации.