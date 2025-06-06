Израиль заверил США, что не нанесет удар по Ирану, если переговоры по иранской ядерной программе не провалятся.

Об этом издание пишет Axios, со ссылкой на двух израильских чиновников. «Мы успокоили американцев и сказали им, что нет никакой логики в начале атаки, если можно найти хорошее дипломатическое решение», — отметил источник.

В то же время, по словам другого источника, несмотря на отсутствие явного прогресса в переговорах между Вашингтоном и Тегераном, последний приложит все усилия, чтобы не допустить их срыва. Таким образом, может пройти еще несколько месяцев, прежде чем Трамп решит, что переговоры провалились.