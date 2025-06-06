Под удар попала, в частности, энергетическая инфраструктура. Взрывы прогремели в Киеве, Киевской области, Луцке, Чернигове и Тернополе.

В Тернополе повреждены промышленные и инфраструктурные объекты, часть города осталась без света. В Луцке загорелась многоэтажка, пострадали коммерческие объекты и автомобили.

В Киеве зафиксированы пожары в нескольких районах: в Соломенском — в ангаре и жилом доме; в Голосеевском — на объекте гражданской инфраструктуры, повреждено учебное заведение, обломки сбитых целей упали на АЗС; в Шевченковском — горит нежилая зона; в Днепровском — повреждена АЗС.

По данным мэра Кличко, в столице погибли 4 человека, ещё 20 получили ранения.