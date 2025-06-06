Евросоюз прекратил действие режима беспошлинного импорта продукции с Украины. Об этом сообщил официальный журнал объединения.

После 5 июня заработают обычные правила соглашения между Брюсселем и Киевом — будут действовать квоты, позволяющие ввозить беспошлинно или по льготным тарифам строго ограниченные объемы товаров.

После их исчерпания ЕС будет применять к украинской продукции стандартные тарифы.

22 мая представитель Еврокомиссии Балаш Увари сообщил, что ЕС принял решение не продлевать действие временного режима беспошлинного ввоза сельскохозяйственной продукции с Украины.

Глава комитета Верховной рады по экономическим вопросам Дмитрий Наталуха, комментируя соответствующее решение, заявил, что оно может привести к «идиотской ситуации», когда Киев будет вынужден просить денег у Брюсселя вместо того, чтобы просто зарабатывать за счет торговли.