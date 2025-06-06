Федеральный суд в Бостоне заблокировал решение администрации президента США Дональда Трампа запретить въезд в Соединенные Штаты иностранных студентов Гарвардского университета до дальнейшего судебного разбирательства. Об этом сообщило агентство Reuters.

Согласно вердикту судьи Эллисона Берроуза, директива Трампа, запрещающая иностранным гражданам въезжать в США для обучения в Гарварде в течение следующих шести месяцев, нанесет «незамедлительный и непоправимый ущерб» до того, как суды получат возможность детально рассмотреть данное дело.

В мае федеральный судья блокировал решение американской администрации запретить Гарвардскому университету принимать иностранных студентов. Временный судебный запрет не позволяет правительству лишить Гарвард сертификации, которая разрешает вузу принимать иностранных студентов для обучения в США.

Как сообщалось ранее, Белый дом приостановил разрешение Гарвардскому университету на прием студентов из иностранных государств. По мнению властей, вуз не может обеспечить полную безопасность студентов еврейского происхождения из-за пропалестинских активистов, выступающих против военных операций Израиля в секторе Газа. В ответ университет подал иск в федеральный суд в Бостоне.