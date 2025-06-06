SpaceX перестает эксплуатировать космический корабль Dragon после заявления американского лидера Дональда Трампа. Обд этом написал в X гендиректор корпорации, миллиадер Илон Маск.

«В свете заявления президента об аннулировании моих государственных контрактов, SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon», — отметил предприниматель.

Так Маск отреагировал на слова американского лидера о возможном отзыве всех госконтрактов и субсидий, предоставляемых Маску, ради экономии.