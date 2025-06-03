Власти Ирана настаивают на возможности обогащать уран на своей территории, несмотря на требования американского лидера Дональда Трампа отказаться от этого. Об этом говорится в заявлении главы МИД государства Аббаса Аракчи.

«В этом предложении (США), в этом письме много неясностей. Мы надлежащим образом ответим в течение нескольких дней. Обогащение урана на нашей территории – «красная линия». Это – реальность, которую, думаю, все страны осознали», – отметил министр в эфире SNN, будучи в Бейруте.

Он добавил, что Иран не будет спрашивать чьего-либо разрешения для продолжения процесса обогащения.