Иран намерен отказаться от предложения США по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы Тегерана. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на иранского дипломата.

«Иран готовит отрицательный ответ на предложение США, который может быть расценен как отказ от американской инициативы», — сказал собеседник агентства, близкий к иранской переговорной группе. Он отметил, что США не смягчили свою позицию относительно того, что касается стремления Ирана продолжать обогащение урана. По словам иранского дипломата, предложение Вашингтона «заведомо неосуществимо» и не учитывает интересы Тегерана.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф направил иранским властям подробное и приемлемое предложение по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана. По словам официального представителя МИД исламской республики Эсмаила Багаи, американская сторона до сих пор не предоставила Ирану гарантий отмены санкций в рамках обсуждаемой ядерной сделки. Как сообщило агентство ISNA, Иран считает предложение США неприемлемым.

Представители Ирана и США провели 23 мая в Риме пятый раунд переговоров по иранской ядерной программе. Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди, который выступает посредником между сторонами, сообщил о достижении «определенного, но не окончательного прогресса». Как заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи по итогам консультаций, Тегеран и Вашингтон надеются еще за одну-две встречи добиться положительных результатов.