Китай резко осудил высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, сравнившего войну в Украине с возможным конфликтом вокруг Тайваня, передаёт Reuters. Пекин заявил, что такие параллели неприемлемы и нарушают принцип «одного Китая».

Ранее, выступая на форуме «Шангри-Ла» в Сингапуре, Макрон заявил: если мир позволит России безнаказанно захватить часть Украины, то «что может произойти на Тайване?».

В ответ посольство Китая в Сингапуре обнародовало официальное сообщение, где обвинения назвали «двойными стандартами» и заявили, что ситуация в Украине и Тайване «имеют совершенно разный характер».

«Если кто-то пытается осудить двойные стандарты с помощью двойных стандартов, то единственный результат, который мы можем получить, — это все те же двойные стандарты», — заявили в посольстве.

Несмотря на отсутствие прямого упоминания Макрона, в публикации размещено его фото с выступления.