2 июня Великобритания представит стратегический обзор обороны. Согласно информации The Guardian, в ожидаемом 130-страничном документе будет подчеркнута «непосредственная и неотложная» угроза со стороны России, а также учтены «уроки, извлечённые из войны в Украине».

По данным газеты, также внимание в обзоре сосредоточат на Китае. Он представлен как «изощренный и настойчивый вызов», который временами готов сотрудничать с Россией, а также с двумя «региональными разрушителями» поменьше — Ираном и Северной Кореей. При этом в документе не будет сказано, что «Великобритания уже вступила в войну с Россией», отмечает The Guardian.

Согласно документу, беспилотники, искусственный интеллект и другие технологии «меняют характер войны более радикально, чем когда-либо в истории». В результате в наши дни возникла самая высокая военная угроза безопасности со времен окончания холодной войны. Обзор предусматривает создание добровольческих отрядов для защиты критической инфраструктуры от БПЛА и терактов. Также в документе затронут вопрос увеличения британской армии до 73 тыс. человек.

Обзор был подготовлен под руководством бывшего генсека НАТО Джорджа Робертсона. В документе будет подтверждено обязательство, объявленное премьер-министром Кирам Стармером в феврале, — увеличить оборонный бюджет страны до 2,5% ВВП к 2027 году.