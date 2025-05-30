У Казахстана нет планов становиться полноправным членом БРИКС, заявил президент Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу Al Jazeera. По его словам, статус наблюдателя республику полностью устраивает.

«Давайте посмотрим, насколько БРИКС окажется эффективной как международная организация. Пока Казахстан будет наблюдателем, а дальше посмотрим», — отметил он.

Токаев добавил, что в ближайшей перспективе страна не собирается подавать заявку на вступление: «У нас нет таких планов». Он также подчеркнул, что в структуре БРИКС отсутствуют чёткие механизмы управления, такие как устав или постоянный секретариат.