В Баку уничтожены наркотики на сумму 164 миллиона манатов. Об этом говорится в информации Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Сообщается, что на административной территории ООО «Бакинский нефтемашиностроительный завод» был осуществлён процесс уничтожения 5 тонн 94 кг 323,346 г различных видов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также 8644 кустов конопли, конфискованных по решениям судов. Стоимость уничтоженных наркотических средств составляет 164 миллиона манатов.