Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль резко ответил на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, обвинившего Берлин в «провоцировании войны» из-за поддержки украинского производства дальнобойного оружия.

«Если кому-то и не позволено говорить о подстрекательстве к войне, так это Пескову», — заявил Вадефуль в эфире N-tv. Он добавил, что Германия не позволит «ему нас ничему учить».

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус подписал с украинским министром Рустемом Умеровым соглашение об инвестициях в разработку дальнобойного вооружения на территории Украины.