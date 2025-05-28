Велопробег, посвященный 28 Мая – Дню независимости, прошел в Баку в рамках Года Конституции и Суверенитета при совместной организации Министерства молодежи и спорта, Федерации велоспорта Азербайджана и Общественного объединения «Региональное развитие».

Как сообщили в Федерации велоспорта, более 300 велосипедистов и паравелосипедистов, участвовавших в мероприятии, в сопровождении группы мотоциклистов «Дорога Победы», развевавших трехцветные флаги Азербайджанской Республики, стартовали от Велопарка и проехали по маршруту мечеть Бибиэйбат – Дворец водных видов спорта – Площадь Государственного флага. В завершение мероприятия активным участникам велопробега были вручены сертификаты.

Первый вице-президент Федерации велоспорта Азербайджана Сахиб Алекберов сообщил, что основной целью федерации является поддержка развития велосипедного спорта как вида спорта и его широкого использования в качестве средства передвижения. По его словам, в нашей стране для этого есть вся необходимая инфраструктура, и подобные мероприятия вносят большой вклад в пропагандистскую работу среди населения.

Представитель организации добавил, что новоизбранное руководство Федерации велоспорта Азербайджана в настоящее время ведет переговоры о восстановлении в календаре Международного союза велосипедистов (UCI) гонки Tour d’Azerbaidjan, которая приобрела большую популярность в мировом велоспорте.