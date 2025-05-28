Иран не намерен создавать ядерное оружие и открыт к переговорам на равноправной основе, но никогда не откажется от обогащения урана и обладания ядерным топливным циклом. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Акбар Ахмадиан.

«Запад пытается лишить Иран права на развитие мирного атома. Исламская Республика Иран отвергает господство и подчинение, но приветствует любой равноправный диалог. Иран, заявляя об отказе от оружия массового уничтожения, не отступит от своих законных прав, таких как независимость в ядерной сфере, включая обладание топливным циклом и обогащение урана», — сказал он на XIII Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.