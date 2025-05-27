Украина готова стать ключевым энергетическим хабом для Азербайджана в Европе. Об этом глава МИД Украины Андрей Сибига написал в соцсети после визита в Азербайджан.

«Как и ЕС, мы рассматриваем Азербайджан как ключевого контрибьютора в энергетическую безопасность Европы, и готовы внести свой вклад в это через нашу экспертизу в транзите и благодаря нашим газовым хранилищам, которые являются крупнейшими в Европе. Украина готова стать ключевым энергетическим хабом для Азербайджана в Европе», — отметил министр.

По его словам, Азербайджан является крайне важным партнером для укрепления устойчивого развития Украины, прежде всего, в энергетической отрасли, а также для достижения справедливого и устойчивого мира.

«Обо всем этом в деталях я говорил на каждой встрече. Прежде всего, с президентом Азербайджана и другом Украины Ильхамом Алиевым. Лично поблагодарил за принципиальную позицию в уважении к территориальной целостности и суверенитету Украины. Отдельно — за гуманитарную и энергетическую поддержку со стороны Азербайджана с первых дней полномасштабного вторжения и в самые тяжелые зимы, за приют для украинцев, оздоровление наших детей и восстановление Ирпеня», — говорится в заявлении Сибиги.

Министр добавил, что Азербайджан является стратегическим партнером, и сейчас самое время дать этому партнерству новый импульс, в частности, на самом высоком политическом уровне. Об этом также договаривались украинский лидер Владимир Зеленский и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Давосе, отметил он.

Министр поведал о том, что на встречах с коллегой министром МИД Джейхуном Байрамовым и министром экономики Микаилом Джаббаровым они обсудили всю повестку двусторонних отношений с особым акцентом на торговле, инвестициях, энергетике.

«Мы договорились работать над проведением Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству уже в ближайшее время», — отметил Сибига.

По его словам, стороны подробно обсудили работу азербайджанского бизнеса в Украине и наращивание инвестиций. По словам Сибиги, несмотря на российское вторжение, Украина является привлекательным рынком и надежным партнером: «Мы будем поддерживать и защищать азербайджанские инвестиции в украинскую экономику».

При этом глава МИД проинформировал своих азербайджанских коллег о переговорном процессе с ЕС и перспективах членства Украины в Евросоюзе для азербайджанских инвестиций и бизнеса.

Также стороны обсудили участие делегации Азербайджана в нынешней Конференции по вопросам восстановления Украины, которая пройдет 10-11 июля в Риме. Сибига подчеркнул, что Киев рассчитывает на участие Баку. В этом ключе они также обсудили сотрудничество в сфере разминирования, ведь Азербайджан имеет качественный опыт и собственные технологии, которые очень нужны Украине, резюмировал Сибига.