В Азербайджане продолжается «генеральная уборка информационного пространства». В стране заблокирован доступ к «великодержавному» сайту «Царьград ТВ» — по инициативе главного редактора Minval Politika Эмиля Мустафаева.

И это тот случай, когда необходимо расставить акценты и провести «красные линии». «Царьград», напомним, на регулярной основе публиковал оскорбительные материалы в адрес Азербайджана, руководства нашей страны и азербайджанского народа. Не критические, не «с другой позиции», а именно оскорбительные. Только за минувшие выходные, в ответ на визит в Азербайджан министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, сей «державный телеканал» разместил несколько текстов: с оскорбительными фотоколлажами в адрес президента Азербайджана, обвинениями нашей страны в «предательстве» и истеричными обидами — почему это Азербайджан обвинил в катастрофе своего лайнера под Грозным Россию?!!!

Ещё больше «теледержавников» выводит из себя то, что Баку не повёлся на провокации и «подсказки» из Москвы и не стал обвинять в произошедшем «украинские дроны», которые в этот момент атаковали Грозный. Ну не укладывается в великодержавных головах, что в Азербайджане знают базовые правила авиационной безопасности вообще и то, что в любой ситуации, когда на земле работает ПВО, небо надо немедленно «закрывать» — в частности. И всё это щедро приправлено новыми наскоками на рынок «Садовод», намёками на то, будто бы оттуда перекачивается в Азербайджан «чёрная наличность» и т. д.

Возможно, кому-то казалось, что за такие оскорбления и наскоки не «прилетит». Но и гражданская позиция редакции Minval, и наша инициатива, и окончательное решение в очередной раз продемонстрировали: мы никому не позволим безнаказанно оскорблять Азербайджан и азербайджанский народ.

Отметим и другое. Такого рода блокировки не имеют ничего общего с цензурой. В Азербайджане свободный интернет, у нас доступны сайты, которые публикуют весьма критические и, мягко говоря, необъективные материалы в адрес нашей страны — те же BBC, DW и прочие «радиоголоса». Но здесь, как и в случае с РИА «Новости», мы столкнулись именно с оскорбительной кампанией и открытыми выпадами против азербайджанской государственности и территориальной целостности. В таком случае блокировка — это выражение политической позиции. Мы просто вынесли «информационный мусор» за пределы нашего информационного пространства.

Есть и ещё одно обстоятельство. Да, в современном мире такого рода блокировки в принципе можно обойти. И любой пользователь интернета неплохо ориентируется в разного рода способах обхода таких блокировок. Но, к примеру, заведомо нелегальные наркотики тоже можно купить где-нибудь в подворотне. Или на знакомой «точке». Да, к сожалению, один запрет не решает всей проблемы. Но он, по крайней мере, вытесняет наркотики в «нелегальное пространство». Он — как красный сигнал светофора: дальше небезопасно, пересёк линию — твоя ответственность. И за последствия придётся отвечать.

Вот именно так мы и поступили с «информационным наркотиком» в лице «державного» телеканала «Царьград». Мы его вышвырнули в подворотню. В нелегальное пространство. Туда, где нет правил, и, в полном соответствии со словами генерала Григоренко: «В подполье можно встретить только крыс», — контент весьма специфичный. Контингент тоже.

Так что провокаторы должны знать своё место.