В ночь на 26 мая российская армия нанесла массированный удар по Украине, применив 355 беспилотников и 9 крылатых ракет Х-101, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По данным на 11:00, украинская ПВО сбила все ракеты и уничтожила 288 дронов. Тем не менее, зафиксированы попадания в пяти населённых пунктах, а также падения сбитых дронов в десяти других локациях.

Под удар попали Киев, Киевская, Одесская, Днепропетровская, Запорожская и Хмельницкая области. В Запорожской области сообщается о двух раненых.

Украинские СМИ отмечают, что это крупнейшая атака с применением дронов за всё время войны — предыдущий рекорд был установлен накануне, 25 мая, когда использовались 298 беспилотников.