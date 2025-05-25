Началась двусторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с руководителем МИД Украины Андреем Сибигой.
Информация приводится в сообщении МИД Азербайджана в соцсети X.
Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, вопросы региональной безопасности и международные темы, представляющие взаимный интерес.
Позже Байрамов и Сибига приступили к встрече в расширенном составе.
Переговоры охватывают вопросы политического и экономического сотрудничества, торговли, энергетики, транспортных связей, а также продолжающегося гуманитарного взаимодействия.
Министры также обсудят международную и региональную ситуацию в сфере безопасности.