Началась двусторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с руководителем МИД Украины Андреем Сибигой.

Информация приводится в сообщении МИД Азербайджана в соцсети X.

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, вопросы региональной безопасности и международные темы, представляющие взаимный интерес.

Позже Байрамов и Сибига приступили к встрече в расширенном составе.

Переговоры охватывают вопросы политического и экономического сотрудничества, торговли, энергетики, транспортных связей, а также продолжающегося гуманитарного взаимодействия.

Министры также обсудят международную и региональную ситуацию в сфере безопасности.