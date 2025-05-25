Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Об этом информирует пресс-служба Алиева.

Андрей Сибига передал главе нашего государства приветствия президента Украины Владимира Зеленского. Гость выразил благодарность за гуманитарную помощь, оказываемую Азербайджанским государством Украине, особо подчеркнул важность проектов, реализуемых в городе Ирпень.

Андрей Сибига еще раз выразил признательность за поддержку Азербайджаном территориальной целостности и суверенитета Украины.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия президента Украины, просил передать и его приветствия Володимиру Зеленскому. Глава государства сказал, что Азербайджан и впредь продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине.

В ходе беседы было отмечено, что Азербайджан и Украина постоянно поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Состоялся обмен мнениями о перспективах отношений между нашими странами в сферах энергетики, возобновляемой энергии, транспорта, торговли, сельского хозяйства.

Согласно информации МИД Украины, министр и президент Азербайджана провели открытый и подробный разговор о двусторонних отношениях между странами, также стороны коснулись актуальных международных вопросов.

«Особое внимание во время переговоров уделили вопросам прекращения войны в Украине и достижения справедливого и прочного мира.

Сибига поблагодарил Алиева за последовательную поддержку территориальной целостности Украины, а также за гуманитарную и энергетическую помощь, которую Азербайджан оказывал Украине в зимний период», — говорится в сообщении ведомства.

Отдельно они обсудили дальнейшие шаги в развитии стратегического партнерства между двумя странами.