Россия усиливает интерес к ситуации в Армении, новым куратором которой назначен первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, пишет «Грапарак».

По данным издания, экс-президент Армении Роберт Кочарян несколько дней назад посещал Москву, хотя с его предыдущей поездки в российскую столицу минуло не более двух месяцев. По приезде он созвал пресс-конференцию, на которой объявил о возобновлении своей активной политической деятельности.

Как пишет газета, в рамках последнего визита Кочаряна в Москву темой обсуждения стал вопрос импичмента, и не исключено, что в ближайшем будущем последуют заявления и будут предприняты шаги. «Грапарак» отмечает, что данные обсуждения прошли не с Кириенко, а с другим кремлевским чиновником, который специализируется на вопросах Армении.