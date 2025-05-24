Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому к 2030 году в стране должно начаться строительство 10 новых ядерных реакторов. Кроме того, мощность действующих реакторов должна быть увеличена на 5 ГВт, пишет «КоммерсантЪ».

«Чтобы максимизировать скорость и масштаб новых ядерных мощностей, Министерство энергетики должно отдать приоритет работе с ядерной энергетической отраслью, чтобы содействовать повышению мощности существующих ядерных реакторов на 5 гигаватт и иметь 10 новых крупных реакторов с завершенными проектами в стадии строительства к 2030 году»,— говорится в указе.

Среди прочего президент США поручил Министерству энергетики наладить цепочку поставок ядерного топлива. Финансирование развития технологий в сфере атомной энергетики будет происходить в приоритетном порядке, в том числе за счет грантов, займов и инвестиционного капитала.