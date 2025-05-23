Россия будет готова передать Украине проект документа об «урегулировании кризиса», как только завершится обмен пленными.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он добавил, что Россия продолжит работу над документами с условиями и требованиями, необходимыми для заключения договоренностей с Украиной, «несмотря на провокации».

«Мы также привержены тем договоренностям, которые были достигнуты недавно в Стамбуле между делегациями России и Украины. Мы завершаем нашу подготовительную работу по составлению списка для обмена военнопленными по принципу «тысяча на тысячу», — отметил министр.