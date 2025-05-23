Саммит Европейского политического сообщества пройдет в 2028 году в Азербайджане.

Об этом заявил президент Совета Европейского Союза Антониу Кошта на своей странице в соцсети Х.

«После успешного саммита в Тиране, он вновь соберется в Копенгагене в октябре 2025 года. Данное мероприятие стало важной площадкой для общеевропейского политического диалога на уровне лидеров», — отметил он.

Кошта подчеркнул, что в 2026 году саммит пройдет в Армении и Ирландии, в 2027 году — Швейцарии и Греции, а 2028 году — в первой половине в Азербайджане, а во второй половине — в Латвии.