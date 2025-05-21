Глава МИД РФ Сергей Ларов заявил, что при посредничестве Москвы вопрос «статуса» региона намеренно откладывался из-за «внутренних политических обстоятельств». Фактически это означало блокирование процесса возвращения оккупированных территорий.

По его словам, Россия узнала о договоренностях в Праге из СМИ, а не участвовала в них: «Когда такое решение принималось, мы вообще не знали, что в Праге намечается какая-то договоренность. Мы узнали об этом из СМИ. И когда кто-то пытается сказать, что это Россия отдала Карабах Азербайджану — это нечестно, просто нечестно, потому что это противоречит фактам».