Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не видит причин для «украинизации» Армении, поскольку эта страна «является союзником и другом России».

«Я не вижу каких-то причин для украинизации Армении. Армения — наш союзник, наш друг. Армения не объявляет вне закона русский язык, русскую культуру», — сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

Мирзоян в свою очередь заявил, что Армения не ведет переговоры с Евросоюзом о членстве в сообществе.