Россия готова всячески содействовать обеспечению защиты, суверенитета и территориальной целостности Армении.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Ереване в расширенном составе, передает Sputnik Армения.

Он отметил, что «российская сторона дорожит союзническими отношениями с Арменией, глубокими связями между двумя народами, и уже создано немало заделов во всех областях взаимоотношений между государствами, которые нужно по максимуму и с умом использовать».

“По-прежнему считаем одним из важнейших измерений нашего союзничества сферу безопасности. Мы готовы всячески содействовать обеспечению защиты, суверенитета и территориальной целостности Армения”, — сказал глава российского МИД.

Лавров заметил, что в текущем году отмечается 30-летие подписания договора о размещении российской базы, а также 10-летие открытия Российско-армянского гуманитарного центра.

Также Лавров обещал Армении поддержку в вопросах разблокирования коммуникаций и в деле делимитации армяно-азербайджанской границы.

«Москва заинтересована в полной нормализации отношений между Ереваном и Баку», — заявил глава МИД РФ.

По словам Лаврова, Россия «искренне стремится к урегулированию армяно-азербайджанских отношений», рассматривая в качестве прочной основы для этого комплекс трехсторонних договоренностей между лидерами России, Армении и Азербайджана.

«Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку — как в вопросах разблокирования коммуникаций, так и в деле делимитации армяно-азербайджанской границы и решении гуманитарных задач с учетом интересов всех сторон», — подчеркнул министр.