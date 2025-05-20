Армянская сторона просит помощи через Европейский фонд мира. Это следует из выступления главы МИД Армении Арарата Мирзояна во время регионального семинара послов стран ЕС в Восточной Европе и Центральной Азии.

«Хотя решение ЕС поддержать Армению через Европейский фонд мира в прошлом году стало значительным достижением, мы уже попросили продолжить оказание помощи через фонд в 2025 году. Намерен заверить вас, что эта помощь не только наглядно демонстрирует политическую волю ЕС к расширению и углублению нашего партнерства, но и укрепляет устойчивость Армении в сложные времена», — говорится в заявлении министра.