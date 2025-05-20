Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступили с заявлениями для прессы.

В ходе выступления Алиев заявил:

— Господин премьер-министр, прежде всего хочу поблагодарить Вас за приглашение и гостеприимство. Я часто посещаю Венгрию. Последний раз приезжал в 2023 году. Вы тоже часто бываете в Азербайджане. Ваш последний визит был в ноябре прошлого года. То есть это свидетельствует о том, что контакты между нами носят регулярный характер и азербайджано-венгерские отношения успешно развиваются.

Мы – дружественные страны, стратегические партнеры. Сегодня в ходе переговоров и встречи в узком составе мы еще раз убедились, что наши позиции по многим вопросам совпадают. Если взглянуть на процессы, происходящие сегодня в меняющемся мире, то опять-таки больших различий в наших позициях нет. Между Венгрией и Азербайджаном есть много схожих черт. Во-первых, наши исторические корни. Знаю, что венгерский народ очень привязан к своим историческим корням. Численность населения наших стран примерно одинакова, территории наших стран по своей площади тоже, можно сказать, очень близки. Одна из схожих черт заключается в том, что Венгрия, как Вы отметили, не имеет выхода к морю. Азербайджан тоже относится к таким странам. Правда, мы расположены на побережье Каспийского моря, но у нас также нет выхода к открытым морям. Вы также отметили, что Венгрия граничит со страной, находящейся в состоянии войны. Мы находимся в такой же ситуации. Вы граничите с одной воюющей страной, а мы – с другой. Таким образом, эти сходства, естественно, создают хорошую почву для взаимопонимания, потому что мы сталкиваемся, можно сказать, с одинаковыми вызовами.