Любой военный конфликт — это ещё и тест для производителей оружия. Чья продукция — в реальных боевых условиях. Но на Южном Кавказе эти оружейные новости имеют своё прочтение.

«Индия готовится нанести серьёзный удар по Азербайджану, планируя отправить партию оружия на сумму $720 млн в Армению», — грозно надувает щёки индийский новостной сайт India.com. Ну прямо «Болливуд в стиле милитари» с обязательным хэппи-эндом, «одним махом семерых убивахом» из знакомой с детства сказки и древнеримское «Пришёл, увидел, победил» — в одном флаконе. В Армении на индийское оружие возлагают большие надежды. Во-первых, выбирать особо не из чего. Во-вторых, с того момента, как Индия в сфере ВПК начала кооперироваться с Россией, российские СМИ пиарят изделия индийских оружейников с энтузиазмом, достойным лучшего применения. Информацию о поставках оружия аккуратно сливали в прессу, рассчитывая, что вот сейчас в Азербайджане испугаются, и…

Но недавняя агрессия Индии против Пакистана заставляет многое переоценить. Прежде всего, слава индийского оружия оказалась, как это помягче, несколько преувеличенной. Пять сбитых истребителей, включая французский «Рафаль», разнесённые в клочья артиллерийские позиции и многое другое — фашистскому режиму Нарендры Моди не от хорошей жизни пришлось принимать мирные условия Трампа.

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А ведь у оружейного экспорта есть свои особенности. Когда речь идёт о поставках за рубеж легковых автомобилей, одежды, бижутерии и ещё огромного списка гражданской продукции, экспортный вариант по тщательности исполнения и качеству многократно превышает то, что идёт на внутренний рынок. А в оружейном производстве всё по-другому. Здесь самые лучшие версии получает своя армия, а на экспорт идут образцы с «облегчёнными» характеристиками. В переводе на наши реалии: Индия, как до этого Франция, отправит Армении далеко не самые современные и эффективные образцы. А вот индийская армия на границе с Пакистаном получала лучшее, что мог произвести индийский ВПК.

И все мы могли очень наглядно убедиться, чего стоили эти «лучшие образцы индийского оружия», которые пакистанская армия просто «раскатала». И если такими оказались лучшие образцы, то можно представить себе, оружие какого уровня получит Армения. Для акробатики на парадах сгодится, а вот для реальной войны — уже не очень. Не говоря о том, что после «пробы сил» с Пакистаном Индии придётся латать дыры в собственных арсеналах, и ей будет, мягко говоря, не до армянских капризов.

Так что Еревану лучше вовремя уяснить для себя: у «Болливуда в стиле милитари» хэппи-энда не будет.