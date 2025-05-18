Предпринимаются шаги в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Данную мысль озвучил помощник президента Азербайджана – заведующий отдел по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, которого цитирует Tasnim.

“Предпринимаются шаги в направлении нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. В результате политики, проводимой Азербайджаном в регионе Южного Кавказа, территории были освобождены от оккупации, Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность. В регионе созданы очень хорошие, благоприятные условия для мира. В регионе Южного Кавказа возникли новый статус-кво, новая реальность, и этот новый статус-кво основан уже не на оккупации, агрессии, а на отношениях, базирующихся на нормах и принципах международного права, легитимности, законности”, – отметил он.

Гаджиев добавил, что Азербайджан настаивает на исключении из Конституции Армении пунктов, касающихся территориальных претензий. “Если в конституции Армении есть положения, создающие угрозу Азербайджану, они должны быть исключены”, – сказал Х.Гаджиев, добавив, что “внешние силы пытаются навязать свои взгляды”.

“Баку и Ереван должны сами определить путь к стабильности”, – говорится в его заявлении.

Хикмет Гаджиев отметил, что нет необходимости в пребывании в регионе размещенных в нём иностранных военных сил. Он подчеркнул также, что иностранные силы вмешиваются для реализации своих интересов.