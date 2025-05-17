Президент РФ Владимир Путин и Владимир Зеленский могут встретиться при достижении определенных договоренностей переговорных делегаций. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Такая встреча, как результат работы делегаций двух сторон, при достижении определенных договоренностей этих делегаций, возможна. [Мы] считаем ее возможной», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что встреча возможна «именно как результат работы и по достижении определенных результатов в виде договоренностей двух сторон».