Накануне министр здравоохранения подписал приказ о создании отделения пластической и реконструктивной хирургии в Научно-хирургического института имени академика М. А.Топчубашева. Как стало известно Minval, отделение заработает в течение года. Научно-хирургический институт привлечет к работе пять новых специалистов в области пластической и реконструктивной хирургии, а также ЛОР-хирургии.

В отделении будут проводиться лишь операции по назначению врачей. Здоровых пациентов, желающих изменить свою внешность, принимать в отделение не будут, предупредили врачи. Также в Отделении не будут проводиться эстетические операции по увеличению груди и других частей тела.

Как заявил в Милли Меджлисе министр здравоохранения Теймур Мусаев, там также будут работать 42 пластических хирурга, имеющих лицензию на работу.

«В списке есть люди, которые учились за рубежом, и даже защитили докторскую диссертацию по медицине. Считаю, что эта кафедра будет образцовой в данной сфере», — сказал он.